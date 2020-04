Actualidade

Um homem de 37 anos ficou sob custódia policial, depois de, na segunda-feira, ter esfaqueado um polícia e ter sido atingido na perna pela PSP, que recorreu às armas para o imobilizar, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, através da Divisão de Policial de Cascais, adianta que o esfaqueamento aconteceu na freguesia de Carcavelos, quando os agentes o conduziam a uma ambulância.

A detenção do homem, em situação irregular no país, ocorreu na sequência de um pedido de auxílio a uma equipa de bombeiros feito pela mãe do homem, uma vez que "este se encontrava instável e alterado".