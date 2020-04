Actualidade

O Eurobic teve lucros de 61 milhões de euros em 2019, 44% acima dos 42,5 milhões de euros de 2018, contas aprovadas na assembleia-geral de acionistas desta segunda-feira, divulgou hoje o banco.

Em comunicado, o banco disse que em 2019 foi obtido "o melhor resultado nos onze anos de atividade" e justificou com o "crescimento do volume de negócios na ordem dos 654 milhões de euros e dos níveis de fidelização dos clientes, que, conjuntamente, contribuíram para a consolidação da rentabilidade 'core', o que merece particular destaque num contexto adverso de taxas de juro negativas e de forte concorrência".

O banco liderado por Teixeira dos Santos destacou ainda que, nos últimos três anos, o volume de negócios cresceu 2.000 milhões de euros, num crescimento médio anual de 6,1%, que o produto bancário acumulado foi de 578 milhões de euros e o resultado líquido acumulado de 128 milhões de euros.