Actualidade

Os bancos restringiram as condições da concessão de crédito às empresas e às famílias no primeiro trimestre, de acordo com o último inquérito ao crédito bancário do Banco Central Europeu (BCE).

O BCE realizou este inquérito entre 19 de março e 3 de abril a 144 bancos da zona euro.

As condições da concessão de crédito são as orientações internas dos bancos ou os critérios para aprovar empréstimos.