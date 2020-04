Líbia

A Rússia defendeu hoje que a única solução para o conflito líbio é a via política e diplomática, depois de o marechal Khalifa Haftar ter anunciado na segunda-feira que assume o controlo político da Líbia.

"Moscovo está convencido de que a única solução possível na Líbia é a via da comunicação política e diplomática entre todas as partes do conflito", indicou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Haftar, líder do executivo não reconhecido no leste da Líbia, anunciou que o Conselho Militar a que preside se dispõe a assumir o controlo político do país e que nesse sentido se retira do acordo patrocinado pela ONU em 2015 e assinado na cidade marroquina de Skhirat, que estabeleceu o governo do acordo nacional (GAN), sediado em Tripoli e dirigido por Fayez al-Sarraj.