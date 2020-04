Covid-19

As compras físicas na rede multibanco atingiram, na semana de 20 a 26 de abril, o valor mais alto das últimas cinco semanas, segundo o índice hoje divulgado pela SIBS.

Ainda de acordo com a informação da gestora da rede multibanco, as compras são sobretudo feitas nos setores supermercados e hipermercados, pequena distribuição alimentar, bebidas e tabaco e farmácias e parafarmácias, representando agora 65% do total de compras, mantendo os padrões de consumo.

A SIBS disse ainda que o sistema de pagamentos MB WAY continua a crescer nas compras na rede Multibanco e 'online', atingindo na semana de 20 a 26 de abril o registo mais elevado de utilização desde que foi decretado o estado de emergência, em 19 de março.