Actualidade

O festival Literatura em Viagem (LeV) deste ano vai acontecer 'online', através das redes sociais do evento e do município de Matosinhos, contando com as participações de escritores como Isabel Allende, Héctor Abad Faciolince e José Eduardo Agualusa.

O LeV decorre entre 13 e 17 de maio nas páginas de Facebook da Câmara Municipal de Matosinhos, da Biblioteca Municipal Florbela Espanca e do próprio festival literário, tendo como tema "Volta ao mundo em 80 viagens", segundo comunicado da autarquia.

Para além da chilena Isabel Allende, a autarquia de Matosinhos anunciou hoje também Alexandre Quintanilha, Ana Luísa Amaral, David Machado, Gonçalo M. Tavares, Joana Amaral Dias, José Luís Peixoto, Matilde Campilho, Pedro Abrunhosa, Gonçalo M Tavares e Ondjaki.