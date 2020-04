Covid-19

O pequeno comércio de Bragança receia que o medo das pessoas da covid-19 e as restrições que vierem a ser impostas ao funcionamento dos estabelecimentos possam afetar a retoma da atividade, revelou hoje a representante do setor.

A presidente da Associação Comercial Industrial e Serviços de Bragança (ACISB), Maria João Rodrigues, afirmou à Lusa que o pequeno comércio aguarda com expectativa as orientações do Governo para a retoma gradual da atividade económica, que vão ser anunciadas na quinta-feira.

Da auscultação que tem feito aos associados, a presidente da ACISB concluiu o maior receio é que faltem clientes na reabertura e capacidade financeira para os custos da adaptação e restrições de segurança que virão a ser impostas.