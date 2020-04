Actualidade

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitetos vai ser instalada com as eleições agendadas para 26 de junho, disse à agência Lusa a delegada da região Centro.

"Trata-se de uma aspiração que, no mínimo, tem 20 anos", salientou Fátima Lourenço, delegada da Região Centro da Assembleia de Delegados Nacionais da Ordem dos Arquitetos, referindo que a aprovação do regulamento de criação da secção foi aprovada em 25 de janeiro pela Ordem dos Arquitetos.

Segundo a dirigente, em 1998, quando a Associação dos Arquitetos passou a Ordem, "já se falava na necessidade de uma estrutura no Centro", embora a aspiração de ter uma estrutura regional já viesse de décadas anteriores.