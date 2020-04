Covid-19

O campeonato francês de futebol, assim como outras provas da época 2019/20 de desportos profissionais em França, não vão ser retomados, anunciou hoje o primeiro-ministro Édouard Philippe, num discurso à Assembleia Nacional sobre a pandemia de covid-19.

"A temporada 2019/20 de desportos profissionais, incluindo a de futebol, não poderá ser retomada", anunciou o governante, à margem da apresentação do seu plano para o fim do confinamento na Assembleia Nacional, perante cerca de 75 deputados e vários ministros do Governo.

A decisão afeta igualmente o campeonato de râguebi, assim como a segunda liga de futebol, também este um escalão profissional.