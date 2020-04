Covid-19

O presidente da Associação de Comerciantes do Porto, Joel Azevedo, defendeu hoje que as lojas de comércio local devem abrir primeiro que as grandes superfícies, porque "diminuem a mobilidade e a grande concentração de pessoas".

"As lojas de proximidade devem ser as primeiras lojas a abrirem. Provavelmente não vão poder abrir todas ao mesmo tempo, devem ser de forma faseada, mas essas devem ser a primazia de abertura de lojas", porque "diminuem a mobilidade e diminuem a grande concentração de pessoas. As grandes superfícies deverão ser as últimas a abrir", declarou Joel Azevedo, em entrevista telefónica à Lusa.

O calendário de reabertura dos vários setores da economia que vão retomar a atividade no dia 04 de maio e nas quinzenas seguintes deverão ser anunciadas na próxima quinta-feira após o Conselho de Ministros, revelou esta semana o primeiro-ministro, António Costa.