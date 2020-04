Covid-19

O balanço diário das mortes de pessoas infetadas no Reino Unido foi hoje de 585, aumentando para 21.678 o número de óbitos durante a pandemia de covid-19, anunciou hoje o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock.

Nos últimos dois dias tinha sido registada uma desaceleração no número de mortes provocadas pelo novo coronavírus, com aumentos de 413 no domingo e 360 na segunda-feira, os mais baixos desde o final de março.

Porém, o diretor-geral da Saúde de Inglaterra, Chris Witty, alertou para o risco de uma "queda artificial" devido à demora no registo dos óbitos durante o fim de semana, antecipando um novo aumento no resto da semana.