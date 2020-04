Actualidade

A transformação de Joane, em Vila Nova de Famalicão, nos últimos tempos, com as suas consequências políticas, sociais e económicas são um dos temas analisados em "Áudio derivas", projeto de 'podcasts' do Teatro da Didascália, 'online' a partir de hoje.

O 'podcast' de abertura é dedicado àquilo que a companhia considera um "atentado histórico" - a demolição da antiga igreja românica do Divino Salvador de Joane --, que deu lugar à construção da nova igreja daquela vila do concelho de Vila Nova de Famalicão.

Sons urbanos, recolhidos no local, vozes, narrativas, procura de factos, na desmontagem de "histórias mal contadas", sustentam o esforço do Teatro da Didascália, que neste 'podcast' de abertura recorda os factos que remontam à década de 1950 e levaram à demolição da igreja histórica, em 1978, uma "peça de arte", com mais de 900 anos, que marcou o início de uma comunidade, anterior à nacionalidade.