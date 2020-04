Actualidade

A PSP já comunicou ao Ministério Público as alegadas agressões no domingo a jovens do Lar de São Martinho, em Coimbra, disse hoje à agência Lusa o Comando Distrital.

Em resposta a perguntas enviadas pela agência Lusa, a PSP afirma que a ocorrência já foi comunicada ao Ministério Público, na sequência do processo único que instaurou para apreciar "a conduta dos intervenientes".

No domingo, a SIC revelou imagens nas quais se vê um jovem do Lar de São Martinho a ser agredido por um agente da PSP e, na segunda-feira, a direção da instituição veio a público criticar a atuação dos agentes da PSP e garantir que irá apoiar uma queixa-crime.