O antigo primeiro-ministro e ex-presidente do parlamento da Costa do Marfim, Guillaume Soro, foi hoje condenado, por um tribunal de Abidjan, a 20 anos de prisão por desvio de fundos públicos e branqueamento de capitais.

Guillaume Soro, que se declarou candidato às eleições presidências de outubro e vive exilado em Paris, foi também privado dos seus direitos políticos durante cinco anos e terá de pagar uma multa de 4,5 mil milhões de francos CFA (cerca de 6,8 milhões de euros).

Em causa, está segundo o tribunal, a compra, com dinheiros públicos, da sua casa, em Abidjan, no valor de 1,5 mil milhões de francos CFA (cerca de 2,3 milhões de euros), em 2007, quando era primeiro-ministro do país.