Covid-19

O PCP manifestou-se hoje contra o estado de emergência, que termina em 02 de maio, e a situação de calamidade, admitida pelo Governo, para combater a pandemia de covid-19 porque servem apenas para "meter medo às pessoas".

A lei de bases da proteção civil e os instrumentos que as autoridades de saúde têm "dispensariam tanto o estado de emergência [decretado em março] como a situação de calamidade", que o Governo admite vir a adotar depois de 02 de maio, afirmou o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, numa conferência de imprensa por Skype, a partir da sede do partido, em Lisboa.