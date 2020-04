Covid-19

O Comité Olímpico de Portugal (COP) apresentou hoje ao primeiro-ministro António Costa preocupações sobre o impacto da pandemia de covid-19 no desporto e várias medidas de apoio ao setor, segundo um documento a que a Lusa teve acesso.

"O cancelamento generalizado das competições desportivas pôs em risco a sustentabilidade de grande parte das organizações que compõem a pirâmide do sistema desportivo nacional. Da base ao topo", assinalou o COP, na mensagem entregue a António Costa, realçando que "é este, pensa o COP, o momento de o Governo de Portugal confirmar a aposta no desporto como atividade social relevante e merecedora do apoio indispensável".

O COP reconheceu o impacto transversal na sociedade das medidas de contingência face à pandemia provocada pelo novo coronavírus, realçando que neste "período conturbado, o universo desportivo, nas organizações e agentes que o compõem, está a sofrer um forte impacto numa das mais relevantes, se não a única, fonte de receita: as competições desportivas e tudo o que estas envolvem".