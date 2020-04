Covid-19

Mais de 3.300 computadores portáteis com acesso à Internet, dos quais cerca de 250 adaptados para alunos com necessidades educativas especiais, vão ser disponibilizados pela Câmara de Lisboa a crianças do 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo.

Em comunicado divulgado hoje, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) refere que prevê entregar na próxima semana "3.319 computadores portáteis e 3.319 'routers 4G' a alunos dos escalões A e B de apoio social, dos quais 254 são adaptados para alunos com necessidades educativas especiais".

Os alunos que irão receber os equipamentos foram sinalizados como não dispondo em casa de meios tecnológicos para acompanhar o ensino de aulas não presenciais.