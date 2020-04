Covid-19

A Madeira mantém o total de 86 casos de covid-19 pelo quarto dia consecutivo, com 43 doentes ativos e 43 já curados, mais oito do que na segunda-feira, indicou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

"Os recuperados distribuem-se por quatro concelhos: temos quatro residentes no concelho do Funchal, um no concelho de Câmara de Lobos, dois no concelho da Ponta do Sol e um no concelho de Machico", disse Bruna Gouveia, vice-presidente do IASAÚDE, em videoconferência, no Funchal.

Entre os doentes recuperados, um corresponde ao que se encontrava internado na unidade dedicada à covid-19 no Hospital Central do Funchal.