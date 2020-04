Actualidade

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) aprovou hoje por unanimidade o plano da alimentação escolar saudável, rejeitando, porém, a introdução da "segunda-feira sem carne", proposta pelo PAN, nos estabelecimentos de ensino geridos pela câmara.

Na reunião plenária da AML, realizada por videoconferência, o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) apresentou uma recomendação, na qual propunha algumas alterações ao plano de alimentação escolar saudável apresentado pelo vereador dos Direitos Sociais, Manuel Grilo, do BE, partido que tem um acordo de governação do concelho com o PS.

O ponto que mais gerou discussão entre os deputados prendia-se com a eliminação da carne das refeições providenciadas pelas escolas do município à segunda-feira, de forma a reduzir o consumo deste alimento, o único que acabou por ser rejeitado pelos eleitos.