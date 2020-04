Actualidade

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou hoje o processo movido pelo Benfica contra o avançado maliano Marega, do FC Porto, após a 20.ª jornada da I Liga de futebol.

"Decidem os membros da Secção Profissional do CD da FPF em determinar o arquivamento do presente processo disciplinar", pode ler-se na nota.

O caso remonta à vitória por 3-2 do atual líder do campeonato sobre o campeão em título, na 20.ª ronda, e os 'encarnados' queixavam-se de uma agressão de Marega ao marroquino Taarabt, que teria sido 'vítima' ainda de outra agressão, no caso de Pepe, um caso ainda por decidir por parte do CD.