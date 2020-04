Covid-19

O governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, disse hoje numa audição parlamentar que os processos de apoio financeiro garantido pelo Estado às empresas em dificuldades no âmbito da crise da covid-19 devem ser revistos com rapidez.

"Entendo que vai ser necessário rever os processos de forma a agilizá-los, e não pode ser uma revisão que tome muito tempo, sob pena de os efeitos pretendidos pelos mecanismos se perderem por razões ligadas à natureza dos processos", afirmou Carlos Costa, ouvido numa teleconferência da Comissão de Orçamento e Finanças que decorreu na tarde de hoje e foi disponibilizada 'online' pelo parlamento ao final da tarde.

O governador do BdP referia-se ao modelo de apoio disponibilizado pelo Estado, nomeadamente através de linhas de crédito garantidas pelo soberano, através da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM).