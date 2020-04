Covid-19

As operações no Terminal de Santa Apolónia, em Lisboa, foram suspensas depois de se ter tido conhecimento de um trabalhador infetado com covid-19, anunciou o grupo ETE, em comunicado.

A empresa refere que tomou hoje conhecimento de que "um trabalhador portuário do grupo, em funções no Terminal de Santa Apolónia, acusou positivo no teste de covid-19" e garante que, "de imediato, foram tomadas as medidas necessárias para salvaguardar a saúde pública em geral e dos [...] trabalhadores, em particular".

A ETE informa que procedeu "imediatamente ao isolamento desse trabalhador e foi efetuada a desinfeção das instalações e de todos os equipamentos em causa".