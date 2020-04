Actualidade

Os Óscares da Academia de Hollywood vão aceitar, este ano, filmes transmitidos exclusivamente online, dado que as salas de cinema estão encerradas desde março, segundo o regulamento aprovado hoje.

O Conselho de Governadores da Academia, que inclui representantes de 17 ramos artísticos ligados ao cinema e ainda membros honorários e associados, aprovou hoje as regras e regulamentos de campanha para a 93.ª cerimónia de atribuição dos prémios do cinema, no contexto da atual pandemia de covid-19.

Até aqui, só os filmes exibidos nas salas de cinema comerciais durante pelo menos sete dias consecutivos e com pelo menos três sessões diárias podiam candidatar-se aos mais prestigiados galardões de cinema, que costumam ser entregues em fevereiro.