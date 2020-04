Covid-19

O vice-presidente dos Estados Unidos recusou-se hoje a usar máscara durante a visita a uma unidade de saúde, desafiando as regras do próprio estabelecimento e as orientações sanitárias mundiais em relação à pandemia de covid-19.

Mike Pence, que visitou uma clínica em Rochester, no estado do Minnesota, não usou máscara para falar com profissionais de saúde infetados e recuperados, nem quando visitou um laboratório onde se realizam testes, nem durante uma mesa redonda sobre o vírus.

Isto apesar de o regulamento daquela unidade de saúde estabelecer que "todos os doentes, visitantes e funcionários devem usar máscara como forma de prevenir a transmissão da covid-19". Segundo a agência AP, todos os outros participantes que acompanharam Pence, incluindo representantes de autoridades, usaram máscara.