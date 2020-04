Covid-19

Xanana Gusmão, presidente da segundo maior partido timorense, criticou a decisão de extensão do estado de emergência, considerando que não se justifica no momento atual e pode trazer riscos acrescidos à economia das famílias e do país.

Assim, e segundo uma circular a que Lusa teve acesso, os deputados dos seis partidos que integram a aliança de maioria parlamentar deveriam votar contra essa extensão, defendeu.

"A aliança de maioria parlamentar tem que ser consequente com a sua posição política e por isso peço aos deputados da coligação para não darem autorização ao Presidente da República para declarar a extensão do estado de emergência", escreve Xanana Gusmão, presidente do CNRT.