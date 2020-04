Actualidade

O primeiro-ministro timorense disse hoje que vai convidar elementos da Fretilin para ocupar várias pastas que ainda estão vagas no Governo, continuando a contar com os atuais titulares em funções, disseram à Lusa membros do executivo.

O anúncio foi feito por Taur Matan Ruak num encontro dos membros do Governo, sem a presença de técnicos ou assessores, no final da reunião de hoje do Conselho de Ministros, segundo explicaram à Lusa membros do executivo.

"O senhor primeiro-ministro explicou que decidiu completar os ministérios que ainda estão vago, como o Ministério das Finanças, Administração Estatal ou outros", disse à Lusa a ministra interina das Finanças, Sara Brites, depois da reunião.