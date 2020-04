Actualidade

O construtor europeu de aviões Airbus anunciou hoje um prejuízo de 481 milhões de euros no primeiro trimestre, devido à covid-19, e estabeleceu como objetivo atual a preservação da liquidez e a suspensão de atividades não fundamentais.

No mesmo período em 2019, o construtor europeu de aviões tinha registado um lucro líquido de 40 milhões de euros.

O grupo aeronáutico europeu anunciou ainda, em comunicado, uma queda de 56% no lucro operacional líquido nos primeiros três meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2019.