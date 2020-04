Actualidade

A consultora Economist Intelligence Unit (EIU) antecipa uma recessão de 2,4% em Moçambique este ano devido ao impacto da pandemia da covid-19, abrandamento na produção de carvão e seca, que prejudica a agricultura.

"A produção de carvão vai cair devido à descida da procura por causa do novo coronavírus, o que alarga a duração do fecho das minas; a agricultura vai continuar fraca, já que muitas partes do país continuam em situação de seca, por isso prevemos que a economia registe uma contração de 2,4% este ano", lê-se numa nota dos peritos da unidade de análise da revista britânica The Economist.

Na nota, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que "a economia vai recuperar gradualmente em 2021 e 2022, com o PIB a acelerar para um crescimento médio de 4,3%, sendo a indústria do gás o principal motor da expansão económica".