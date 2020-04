Actualidade

A condição da liberdade de imprensa atual na Europa "é profundamente insatisfatória", refere o relatório de 2020 da Plataforma do Conselho da Europa para promover a Proteção do Jornalismo e Segurança dos Jornalistas hoje divulgado.

O relatório anual das organizações parceiras da Plataforma do Conselho de Europa, denominado de "Hands off press freedom: Attacks on media in Europe must not become a new normal" [numa tradução livre "'Tira as mãos' da liberdade de imprensa: Ataques aos media na Europa não devem ser um 'novo normal'"], faz um balanço do setor no ano passado.

Um das conclusões é que "a condição da liberdade de imprensa hoje é profundamente insatisfatória".