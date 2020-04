Actualidade

A Rainha Isabel II vai dirigir-se de novo aos britânicos no dia 08 de maio, no âmbito das comemorações do 75.º aniversário do Dia da Vitória dos exércitos aliados sobre as tropas nazis, cujos festejos foram reduzidos devido à pandemia covid-19.

A monarca vai ler uma mensagem às 21:00, a mesma hora a que o pai, Jorge VI, falou para a rádio, em 1945, anunciou hoje o ministério da Cultura, responsável pelo programa de celebrações.

A comunicação de Isabel II pela televisão será a segunda no espaço de cinco semanas, após uma intervenção no início de abril à qual assistiram mais de 24 milhões de pessoas.