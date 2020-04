Covid-19

O Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, repreendeu os deputados por terem atribuído um valor a eles própios de 2,4 milhões de euros para "aumentar a sensibilização contra o coronavírus".

"É moralmente condenável atribuir dinheiro para uso pessoal quando o país se encontra numa crise desta dimensão", disse o chefe de Estado num discurso transmitido terça-feira pela televisivo sobre a situação da covid-19 no país, onde existem 79 casos, dos quais 52 recuperaram, e nenhuma morte.

O Presidente do Uganda disse ter falado com a Presidente do parlamento, Rebecca Kadaga, a quem terá dito que os deputados "caíram na armadilha" e que o melhor que podem fazer neste momento é não gastar esse dinheiro.