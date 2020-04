Covid-19

A Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA) reviu em alta a previsão de perdas para as companhias africanas, estimando agora uma quebra de 6 mil milhões de dólares e a perda de metade dos empregos devido à pandemia.

"As companhias da região africana podem perder 6 mil milhões de dólares [5,5 mil milhões de euros] em receitas de passageiros, quando comparado com 2019, o que é mais 2 mil milhões de dólares [1,8 mil milhões de euros] do que o estimado no início do mês", diz a associação que representa os transportadores aéreos.

"As perdas de empregos na aviação e nas indústrias relacionadas pode crescer para 3,1 milhões de dólares [2,8 mil milhões de euros], o que é metade dos 6,2 milhões de empregos que existem na região neste setor, sendo que a estimativa anterior era de 2 milhões de empregos", acrescenta-se na nota divulgada em Amã, a capital da Jordânia.