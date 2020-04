Actualidade

O PSD de Castelo Branco acusou hoje o presidente da Câmara de "obsessão pela manutenção do poder" e perante a sucessão de factos disse que os seus eleitos irão passar a dirigir-se a Luís Correia como o "presidente recorrente".

"O Dr. Luís Correia continua sem aceitar as três decisões judiciais já proferidas, recorrendo agora para o Tribunal Constitucional, deixando certamente a maioria dos cidadãos albicastrenses perplexos com o arrastar de uma situação que em nada dignifica o concelho (...)", refere, em comunicado, a Comissão Política Concelhia do PSD de Castelo Branco.

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) confirmou recentemente a perda de mandato do presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, mas a defesa do autarca socialista disse que já recorreu da decisão para o Tribunal Constitucional.