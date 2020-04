Actualidade

A ONU acusou hoje o exército de Myanmar (ex-Birmânia) de cometer crimes contra a humanidade e crimes de guerra no conflito que está a travar contra os rebeldes do Exército Arakan (AA), no oeste do país.

"Enquanto o mundo está preocupado com a pandemia da covid-19, o exército de Myanmar continua a intensificar os seus ataques no estado de Rakhine e a atingir a população civil", denunciou, num comunicado, a relatora especial da ONU para a situação dos direitos humanos em Myanmar, Yanghee Lee.

"O Tatmadaw (exército birmanês) está a violar sistematicamente os princípios mais fundamentais do direito internacional humanitário e dos direitos humanos. A sua conduta contra a população civil nos estados de Rakhine e Chin pode ser considerada crime de guerra e crime contra a humanidade" disse a relatora, que pediu um cessar-fogo.