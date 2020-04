Actualidade

O PS de Castelo Branco manifestou hoje o seu apoio ao presidente da Câmara e reiterou confiança no autarca, frisando que "não foi acusado nem condenado por qualquer ato de corrupção".

"O secretariado da concelhia do PS de Castelo Branco manifesta o seu apoio a Luís Correia, na decisão de recorrer para o Tribunal Constitucional do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, que manteve a decisão de perda de mandato e de continuar, legalmente, a exercer o cargo de presidente da Câmara, para o qual foi reeleito em 2017 com 58,75% dos votos", afirma, em comunicado, a concelhia do PS.

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) confirmou recentemente a perda de mandato do presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, mas a defesa do autarca socialista disse que já recorreu da decisão para o Tribunal Constitucional.