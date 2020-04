Covid-19

A associação Binaural Nodar inaugura na quinta-feira uma exposição virtual composta por trinta e seis composições fotográficas e outras tantas peças sonoras, que resultaram de um trabalho com a comunidade educativa de Castro Daire sobre matérias rurais.

"Trinta e seis variações com três matérias rurais", que ficará disponível no sítio da Internet www.binauralmedia.org, foi a forma encontrada para, em tempo de pandemia de covid-19, mostrar o trabalho feito em ateliês que decorreram em março e envolveram mais de meio milhar de alunos daquele concelho do distrito de Viseu.

Segundo a Binaural, nesses ateliês "foram trabalhadas, em termos visuais e sonoros, três matérias rurais e correspondentes formas de artesanato intimamente ligadas ao património local".