Actualidade

O Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e a plataforma de 'streaming' Netflix vão apoiar, com 155 mil euros, a escrita de argumentos para autores em Portugal, foi hoje anunciado.

A parceria entre o instituto e a plataforma internacional destina-se a "premiar os dez melhores projetos" de séries de ficção ou documentário, apresentados por "argumentistas e autores residentes em Portugal" num concurso que abre na quinta-feira e termina a 01 de junho.

De acordo com o regulamento na página oficial do ICA, são aceites no máximo duas candidaturas por autor ou argumentista e projetos em coautoria até cinco pessoas.