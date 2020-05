Covid-19

O Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa alertou hoje para o risco de uma "dramática redução" do número de alunos e de professores na rede do Ensino de Português no Estrangeiro (EPE) devido às restrições impostas pela covid-19.

Em comunicado, este organismo refere que enviou uma carta à secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, com conhecimento do chefe do gabinete do Ministro da Educação, a solicitar o apoio à rede oficial do EPE, no atual contexto de pandemia mundial.

"A pandemia de covid-19 obrigou ao encerramento generalizado de escolas, faculdades e universidades em vários países da Europa, o que também levou o Instituto Camões a suspender as aulas presenciais da rede oficial do EPE e recorrer posteriormente ao ensino à distância como principal alternativa", lê-se na missiva.