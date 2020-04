Actualidade

O partido timorense KHUNTO anunciou hoje a sua saída da aliança com o CNRT, segundo força do país liderada por Xanana Gusmão, declarando que vai apoiar o atual executivo do qual continua a fazer parte.

"Em consciência, neste momento (...) e por causa da situação muito difícil, o partido KHUNTO tomou a decisão, considerando o interesse do povo (...) de sair da nova coligação de aliança de maioria parlamentar", refere uma carta dos líderes do partido a que a Lusa teve acesso.

A posição do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) é transmitida numa carta, endereçada a Xanana Gusmão e assinada pela presidente do partido, Armanda Berta dos Santos e pelo secretário-geral José Agustinho da Silva, secretário-geral e a que a Lusa teve acesso.