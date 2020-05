Covid-19

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) prevê uma queda de 10,5% no número de horas de trabalho no atual trimestre, devido à pandemia da covid-19, o que corresponde a 305 milhões de empregos a tempo completo.

De acordo com a "terceira edição do Relatório de Monitorização da OIT: covid-19 e o mundo do trabalho", hoje divulgado, a organização estima que a queda no número de horas de trabalho no presente trimestre de 2020 seja "significativamente pior do que as estimativas anteriores".

Comparando com o quarto trimestre de 2019, antes da pandemia, a OIT prevê agora uma deterioração de 10,5%, equivalente a 305 milhões de empregos a tempo completo, tendo por base uma semana de trabalho de 48 horas, quando a estimativa anterior era de uma queda de 6,7%, equivalente a 195 milhões de empregos a tempo completo.