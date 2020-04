Covid-19

A ministra dos Negócios Estrangeiros espanhola, Arancha González Laya, defendeu hoje que a abertura do setor turístico, um dos mais importantes do país, seja feita de forma "gradual" e em coordenação com os parceiros da União Europeia.

"Espanha vai-se abrir gradualmente ao turismo quando estiver em condições de garantir a segurança [sanitária] para esses turistas", disse Arancha González Laya numa videoconferência de imprensa com um grupo de correspondentes estrangeiros em Espanha, entre eles o da agência Lusa.

A responsável governamental afirmou que já está "a trabalhar" para que o país possa voltar a receber turistas, uma medida que deve ser tomada ao nível das instituições da União Europeia: "Queremos fazê-lo com os nossos parceiros comunitários", disse.