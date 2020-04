Covid-19

O Governo alemão estendeu hoje a recomendação de não viajar para nenhuma parte do mundo até 14 de junho e defendeu a necessidade de coordenação a nível europeu relativamente a novas medidas de combate à covid-19.

"As restrições drásticas no tráfego aéreo e outras formas de viagem mantêm-se", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, acrescentando que a medida agora é global e não só para as regiões de maior risco.

"Quarentenas, limitações aos movimentos de viajantes e das atividades públicas persistem em muitos países", disse Maas, justificando a decisão.