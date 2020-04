Açores/Mau Tempo

A Comissão Europeia aprovou a candidatura dos Açores ao Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), a propósito do furacão Lorenzo, e Portugal irá receber 8,2 milhões de euros de apoio, informou hoje o Ministério do Planeamento.

"Elaborada e submetida pelo Ministério do Planeamento, em articulação com o Governo Regional dos Açores, a candidatura aguarda apenas a aprovação da verba pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, o que deverá ocorrer nos próximos dias", avança o gabinete do ministro Nelson de Souza, em nota à imprensa.

Portugal, prossegue o texto, receberá um total de 8,2 milhões de euros, que servirão para apoiar os Açores "na recuperação dos danos causados nas infraestruturas públicas e privadas pela passagem do furacão e que tiveram impactos no dia a dia de pessoas, empresas e instituições".