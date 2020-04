Covid-19

Cerca de uma centena de trabalhadores temporários da Faurecia deverão ser despedidos nos próximos dias, juntando-se aos mais de 600 trabalhadores despedidos por diversas empresas do Parque Industrial da Autoeuropa, informou hoje a Comissão de Trabalhadores (CT).

"Fomos informados [pela Faurecia] de que os trabalhadores com contrato precário (temporários) serão todos despedidos", refere um comunicado da CT da Faurecia, salientando que estes 100 funcionários vão juntar-se aos cerca de 600 que já foram despedidos em diversas empresas do Parque Industrial da Autoeuropa, devido à pandemia de covid-19.

"A adicionar a estes trabalhadores temos outros tantos com perda de rendimentos salariais pela via do 'lay-off', desde o final de março e que se prolongará até ao final de maio. Ficam os contratados a termo e os efetivos, vamos ver até quando", acrescenta o comunicado, advertindo para a necessidade de medidas eficazes para a salvaguarda dos postos de trabalho e "proteção aos trabalhadores com a perda de rendimentos".