O juiz Alexandre de Morais, do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, suspendeu hoje a nomeação de Alexandre Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal, numa decisão provisória após uma ação do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

"Defiro a medida liminar para suspender a eficácia do Decreto de 27/4/2020 (DOU de 28/4/2020, Secção 2, p. 1) no que se refere à nomeação e posse de Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal", refere o juiz no despacho.

Alexandre Ramagem é delegado da Polícia Federal desde 2005 e já ocupou diversos cargos dentro da corporação. Em 2018, assumiu a coordenação de segurança da campanha presidencial de Jair Bolsonaro, tornando-se seu amigo próximo e dos seus filhos.