Actualidade

As contas de serviços mínimos bancários aumentaram 75,1% em 2019, face ao ano anterior, num total de 103.628, havendo três bancos que não cobram qualquer encargo aos clientes destas contas, segundo o Banco de Portugal.

De acordo com o Relatório anual de Supervisão Comportamental, hoje divulgado, em 2019 foram constituídas 47.587 contas, das quais 80,4% por conversão de uma conta de depósito à ordem numa conta de serviços mínimos bancários (no total de 38.279 contas), sendo as restantes novas contas (9.308 contas).

Em sentido oposto, foram fechadas 3.132 contas, sendo 2.597 por iniciativa do cliente e 535 por iniciativa do banco.