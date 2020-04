Actualidade

Os clientes bancários apresentaram 18.104 reclamações em 2019, mais 18,7% face a 2018, segundo dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal, que relaciona este crescimento com a disponibilização no ano passado do livro de reclamações eletrónico.

"O significativo crescimento do número de reclamações entradas em 2019 foi induzido pela disponibilização do Livro de Reclamações Eletrónico (LRE), em 01 de julho de 2019. Excluindo as reclamações recebidas através do LRE, o aumento do número de reclamações teria sido de apenas 1,4%, face a 2018", lê-se no Relatório de Supervisão Comportamental de 2019, hoje divulgado.

As matérias mais reclamadas continuaram a ser, em 2019, relacionadas com depósitos bancários (32,5% do total de reclamações), crédito aos consumidores (24,7% do total) e crédito à habitação e hipotecário (11,6%), produtos e serviços bancários muito comuns nos clientes bancários.