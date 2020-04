Actualidade

Um concerto global 'online', com Herbie Hancock como anfitrião e com um cartaz que vai de Jane Monheit a John Scofield, é o destaque da celebração do Dia Internacional do Jazz, que se assinala na quinta-feira.

O concerto, que deveria realizar-se na Cidade do Cabo, na África do Sul, passou para o digital, devido à pandemia de covid-19, da mesma maneira que múltiplas outras iniciativas de comemoração do jazz enquanto género musical e expressão artística.

"É da magia do jazz que precisamos agora, numa época em que todos somos lembrados da importância cardinal da música - e das artes - nas nossas vidas. Isto é particularmente verdade quanto ao jazz, que acompanhou os tormentos da escravatura e opressão para finalmente se tornar num símbolo de liberdade e da mistura de culturas", afirma a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), Audrey Azoulay, num comunicado sobre o dia.