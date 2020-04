Covid-19

O julgamento de burla qualificada e corrupção que envolve 57 arguidos, vai recomeçar, na segunda-feira, no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria, disse à agência Lusa fonte do tribunal.

O Tribunal de Leiria começou a julgar em fevereiro 79 pessoas, entre as quais dois funcionários dos CTT, suspeitas de burla qualificada, corrupção ativa e passiva, e associação criminosa num esquema de venda de sapatilhas 'online'.

Na altura, a juiz presidente extraiu certidões a 22 dos 79 arguidos do processo, por impossibilidade de os notificar.