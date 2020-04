Covid-19

A Segurança Social vai pagar 150 milhões de euros este mês pelas medidas criadas pelo Governo para responder à crise causada pela pandemia covid-19, disse hoje a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

"Neste momento já temos pagamentos processados até 30 de abril. Com estes pagamentos processados no âmbito das medidas isto atinge cerca de 150 milhões de euros pagos até ao dia 30 de abril, além dos pagamentos extraordinários que já temos previstos para a primeira semana de maio e até 15 de maio", disse a governante no final da Concertação Social.

Ana Mendes Godinho referiu que estes pagamentos vão chegar a cerca de 450 mil pessoas, tal como já tinha dito na terça-feira, mas sem revelar o valor correspondente a abril, adiantando, porém, que até 05 de maio são 216 milhões.